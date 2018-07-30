الكهرباء : إنارة أبوغراقة بجنوب سيناء بالطاقة الشمسية

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومسئولى شركة “شنايدر إليكتريك” ، وذلك لبحث آليات تدعيم شبكة الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح “شاكر” أنه قد تم التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة، وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل فى تلبية هذه الطلبات.

وأضاف أنه لتشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء، نجحت شركة “شنايدر” بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أبو غراقة بقدرة 5 ميجاوات.

كما قدمت شركة “شنايدر” مقترحا لإنارة إحدى القرى البدوية بمحافظة جنوب سيناء، تماشيا مع الخدمة المجتمعية التى يقدمها المستثمرون، وأشاد مسئولو الشركة بالمجهودات التى تتم والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين لتنفيذ المشروعات .

ووجه “فودة” الدعوة إلى “شاكر” لافتتاح المحطة الشمسية فى أبو غراقة .

وأكد “شاكر” أن هذه الجهود تأتى تفعيلاً لاهتمام القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى جهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم في شبكات النقل والتوزيع .

وأشاد “فودة” بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها، مشيرا إلى جهود شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لإحدى قرى المحافظة بوادى سلاف .

ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على وصول الكهرباء لجميع المناطق بالجمهورية، ودعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء الحبيبة.