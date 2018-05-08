الكهرباء : إضافة 25 ألف ميجاوات خلال عامين ونصف

عمر سالمقال الدكتور خالد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء تمكَّن خلال عامين ونصف العام فقط من إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة كاحتياطى، وذلك للمحافظة على نسبة الاحتياطى طبقًا للمواصفات العالمية بنهاية عام 25%.وأ

عمر سالم





قال الدكتور خالد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء تمكَّن خلال عامين ونصف العام فقط من إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة كاحتياطى، وذلك للمحافظة على نسبة الاحتياطى طبقًا للمواصفات العالمية بنهاية عام 25%.

وأكد الدستاوي، خلال كلمته التى يلقيها نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى معرض تنظمه شركة abb، أن قطاع الكهرباء نجح في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية)، كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي).

وأضاف أنه تم حتى الآن دخول 9600 ميجاوات من المحطات الثلاث بنسبة إنجاز تخطت الـ97%، ومن المتوقع استكمال دخول هذه المحطات بالكامل على الشبكة الكهربائية بحلول منتصف 2018.

ونوه بأنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة فى مصر (بترول- كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035.

وأشار إلى أنه وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.