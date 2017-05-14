الكهرباء : أمن الطاقة والتكامل وتوطين التكنولوجيا أبرز أهداف الأسكوا

عمرسالم:قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن مصر ركزت خلال العامين الماضيين من رئاستها للدورة العاشرة للجنة الطاقة "الأسكوا"، التابعة للأمم المتحدة، على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية، منها أمن الطاقة والتكامل الإقليمى، وتوطين التكنول

عمرسالم:



قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن مصر ركزت خلال العامين الماضيين من رئاستها للدورة العاشرة للجنة الطاقة “الأسكوا”، التابعة للأمم المتحدة، على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية، منها أمن الطاقة والتكامل الإقليمى، وتوطين التكنولوجيا، وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتحفيز برامج الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة، اليوم، بالقاهرة، حيث تم تسليم رئاسة أعمال الدورة الحادية عشر لدولة موريتانيا على أن تتولى مصر منصب نائب الرئيس، وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة



سيتم خلال فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل الأسكوا، كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأضاف عمران فى كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة، جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من الإجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية، والتى انتهت إلى اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030 ، موضحاً أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية، والتى من بينها الهدف السابع، الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

كما أوضح عمران، أن مصر تقدر دور لجنة الاسكوا لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة، والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي، وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجالات، ومن هنا تظهر أهمية استكمال تلك الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة، والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة بالاسكوا خلال الفترة الماضية، من اجتماعات وورش عمل، والتى كان لها كبير الآثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول الأعضاء بالأسكوا.

وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

كما أشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، إلا أن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العامين الماضيين فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب، عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات، منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ، ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم تلك المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلتزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من الأمم المتحدة، والتي يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالإستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، من موارد الطاقة وتعظيم الإستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة)، بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو الإقتصادى.

وقد أخذت إستراتيجية التنمية المستدامة 2030على مخرجات إستراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم – طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلي 37.2% وتشتمل الإستراتيجية أيضاً على مستهدفات لتحسين وترشيد إستخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وأكد عمران أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول، وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.