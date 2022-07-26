«الكهرباء»: أفريقيا تواجه تحديات وستحصل على الطاقة بأسعار مناسبة بحلول 2030

قال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى ومتابعة أداء بوزارة الكهرباء ، أن أفريقيا لا تزال تواجه تحديات متعددة في سعيها لتحسين رفاهية سكانها مما يتطلب حصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة ، والذي يتحقق بحلول عام 2030.

وأضاف مهينة خلال كلمته نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة المصرية رحب فيها بالحضور في بلدهم الثاني مصر في منتدى أفريقيا للطاقة المتجددة الثاني الذي تنظمه مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا (AREI) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

المهندس أحمد مهينة

وأوضح مهينة أن مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا هي مبادرة فريدة من نوعها وهى ليست مجرد مبادرة تهدف إلى المساعدة في إنتاج الطاقة بل لديها تنمية مستدامة قوية ومكونات مناخية واضحة، و الوصول الشامل إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يعزز رفاهية السكان الأفارقة ويسهل تحقيق التنمية المستدامة مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الضارة.

و تابع مهينة ، أن الــ AREI حققت هدفها في المرحلة الأولى وهو 10 جيجاوات في عام 2019 قبل أكثر من عام ، مما يثبت أنه عندما تتحدث إفريقيا بصوت واحد ، يمكنها تحقيق أهدافها بشكل أسرع مما هو متوقع ، علاوة على المساهمة الكبيرة والمتعددة الأبعاد في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا من خلال العمل كمنصة للحوار رفيع المستوى مع الشركاء ومنصة لتعبئة الموارد لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. مع الإسراع في تبني سياسات التحول نحو الطاقات الخضراء وتطوير النظم البيئية المواتية للطاقات المتجددة في بلداننا لجذب الاستثمارات العامة والخاصة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات من خلال منصات تقنية AREI الإقليمية.

و أشار مهينة ، إلى أن مصر دعمت باستمرار AREI منذ إنشائها ولم تدخر أي جهد لضمان قيامها بدورها كمبادرة شاملة تحولية تملكها وتقودها أفريقيا لتسريع وتوسيع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في القارات.

وقال إن وزارة الكهرباء فخورة بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة وأعلن عنها نيابة عن إفريقيا في مؤتمر الأطراف COP 21 في باريس في عام 2015 عندما كان رئيسًا للجنة رؤساء الدول الأفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، وهى مبادرة قد تم إطلاقها كمساهمة أفريقية في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ.