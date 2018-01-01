الكنيسى ناعيًا إبراهيم نافع: فقدنا قامة صحفية

رحاب صبحى
نعى حمدى الكنيسي ومجلس نقابة الإعلاميين بمزيد من الحزن الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق ، الذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض.
وقال الكنيسي: “فقدنا قامة صحفية كبيرة و شيخاً من شيوخ المهنة ، أثرى بقلمه الرصين مهنة الصحافة ، كما كان مثالاً يحتذى بها فى العمل النقابى”
وأضاف “دافع نافع بكل قوة عن زملائه من الصحفيين وقضاياهم على مختلف تواجهتهم ، كما ناضل من أجل حرية مهنة الصحافة”.
ودعا الكنيسي المولى عزو جل أن يتغمده بواسع رحمته و ان يُلهم أهله الصبر والسلوان.