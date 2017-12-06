الكنيسة المصرية ترفض المساس الأمريكي بهوية القدس

حسين رجبأعربت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني عن قلقها البالغ مما أوردته الدوائر الإعلامية الدولية من أنباء عن وجود إتجاه لدى الإدارة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيلوأكدت في بيان نشره المتحدث باسم الكنيسة بولس حليم عبر صفحته بموقع التواصل الاجت

حسين رجب

أعربت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني عن قلقها البالغ مما أوردته الدوائر الإعلامية الدولية من أنباء عن وجود إتجاه لدى الإدارة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وأكدت في بيان نشره المتحدث باسم الكنيسة بولس حليم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا الأمر يتعارض مع كافة المواثيق الدولية بشأن القدس. وهو إتجاه سيؤدي إلى نشوء مخاطر كبيرة تؤثر سلبًا على استقرار منطقة الشرق الأوسط بل والعالم ككل.

ودعت الكنيسة إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية في هذا الشأن.

وقالت الكنيسة إنها تقف في صف الجهود الرامية إلى دفع عجلة السلام. وتدعو إلى السير في طريق التفاوض كسبيل أمثل لإقرار الوضع العادل الذي يتوافق مع الحق التاريخي لمدينة القدس وبلوغ لحل عادل وسلام شامل

وهناك حديث متداول على نطاق واسع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم الأربعاء عن نقل سفارة واشنطن لمدينة القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وسط إدانات دولية وعربية غير مسبوقة.

وكان الأزهر الشريف أكبر المؤسسات الإسلامية في العالم حذر من هذا القرار أيضا وتداعياته في بيان صادر أمس الثلاثاء.