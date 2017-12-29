الكنيسة الأرثوذكسية : 8 شهداء فى اعتداءى حلوان الإرهابيين

إيمان عوف :قالت الكنيسة الأرثوذكسية- فى بيان - إن كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان تعرضت صباح اليوم الجمعة، لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، تجاه الكنيسة، من قبل مجهولين،ما أسفر عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة بالإضافة إلى عدد من المصابين، فقد استشهد

إيمان عوف :

قالت الكنيسة الأرثوذكسية- فى بيان – إن كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان تعرضت صباح اليوم الجمعة، لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، تجاه الكنيسة، من قبل مجهولين،ما أسفر عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة بالإضافة إلى عدد من المصابين، فقد استشهد كل من :

1- عماد عبد الشهيد 45 سنة

2- صفاء عبد الشهيد 43 سنة

3- وديع القمص مرقس 65 سنة

4- إيفلين شكر الله 52 سنة

5- وجيه اسحق 90 سنة

6- رضا عبد الرحمن 45 سنة من القوة الأمنية

كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه مسيحي، لاعتداء آخر، مما أدى إلى استشهاد شخصين وهما :

1- روماني شاكر

2- عاطف شاكر