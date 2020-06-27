الكنيسة الأرثوذكسية بمصر تعلن موقفها من إعادة الفتح

وقالت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، برئاسة البابا تواضروس الثاني، إنه نظرًا لحالات العدوى بفيروس كورونا، سيتم تعليق الصلوات بشكل كامل بكل إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة.

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقالت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، برئاسة البابا تواضروس الثاني، إنه نظرًا لحالات العدوى بفيروس كورونا، سيتم تعليق الصلوات بشكل كامل بكل إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة.

وأوصت الكنيسة، في بيانٍ نشر على صفحتها في موقع “فيسبوك”، بأنه في حال اختيار الفتح التدريجي بأي إيبارشية، يجب الالتزام بكل التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات بفيروس كورونا، تم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتَها تقييم الموقف.

وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعدد محدود لا يزيد على 25 فردًا، مع مراعاة جميع الاحتياطات الصحية.

يُذكر أن الحكومة المصرية قررت إعادة فتح دُور العبادة بدءًا من اليوم، وقد أدّى المسلمون أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على الإغلاق بسبب الوباء.