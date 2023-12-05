الكندوز 350 جنيها.. أسعار اللحوم البلدي والسوداني اليوم الثلاثاء 15-12-2023 بمحال الجزارة

تأرجحت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الثلاثاء 5-12-2023، لتتدرج المكعبات العجالي بين 280 جنيها إلى 350 جنيها وفي الهيبر ماركت والسلاسل بين 360 و520 جنيها والمفروم 350 جنيها والكبدة 350 جنيها و370 جنيه والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيها على الأقل.

وأكد التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات ومنافذ محاربة الغلاء 220 جنيها و260 جنيها والكبدة السودانية 210 جنيهات والبرجر والسجق والكفتة 220 جنيها والحواوشي 150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 260 جنيها و300 جنيه للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 جنيها و320 جنيها حسب الجودة.

وقالوا إن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

وأشار التجار إلى أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وأكد التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 220 جنيها واللحوم السوداني 220 جنيها.

وقال التجار إن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم في المنافذ

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم.

أسعار اللحوم الكندوز البلدي: 280 و300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلى 320 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيهات

أسعار اللحوم البرازيلية : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد : 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلى 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة : 110 جنيهات