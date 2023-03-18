الكندوز 300 جنيه .. أسعار اللحوم اليوم السبت 18-3-2023

تفاوتت أسعار اللحوم اليوم السبت 18-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدية بمحال الجزارة بين 200 جنيه إلى 300 جنيه للكيلو والكبدة البلدي من 220 إلى 320 جنيها واللحوم السودانية الطازجة 220 جنيها واللحوم البرازيلي 160 جنيها علي الأقل طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي تراوحت بين 200 جنيه إلى 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز بالعظم / الضاني 200 جنيه إلي 220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 113 إلى 125 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو.

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 200 جنيه إلي 250 جنيها للأنواع الفاخرة و السلاسل التجارية 320 جنيها علي الأكثر، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 200 جنيه للكيلو.

وكشف التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150 جنيها للكيلو القائم وكيلو الضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و 300 كجم 130 جنيها و 150كجم 135 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول الأجنبية يتراوح بين 120 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

ونوه التجار إلي أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع 4000 جنيه و15 يوما 5500 و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه وعمر 40 يوما 7500 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان : 205 جنيهات إلى 220 جنيها

سعر اللحوم التشادية :145 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 190 جنيها إلي 210 جنيهات

سعر اللحوم بمنافذ أمان : تتراوح بين 205 جنيهات إلي 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيهات

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي :200 جنيه

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :170 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 180 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 230 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 100 جنيه