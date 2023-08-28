الكندوز ينخفض 10 جنيهات بالمنافذ.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 28-8-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الضاني والكندوز اليوم الأثنين 28-8-2023 وتراوحت أسعار الكندوز والجاموسي بين 270 جنيها إلي 300 جنيها للكيلو بمحال الجزارة للحوم البلدية و القائم 125جنيها ،والمجمد المستورد 200 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها والكبدة البلدية 300 جنيها حسب الجودة.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 220و 270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية بتراجع 10 جنيهات و بين 270 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة و السلاسل التجارية والمفروم البلدي 240 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق و المفروم 250 إلي 280 جنيها و البرجر 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها و البلدي 280 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق و البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200و220جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وألمح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة والبلدية

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي أو الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها