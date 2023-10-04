أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 4-10-2023 في المناطق الشعبية والراقية

تفاوتت أسعار اللحوم البقري البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 4-10-2023 و تراوح الكيلو في المحال بالمناطق الشعبية بين 270 و 320 جنيها والراقية 380 جنيها والكبدة 340 جنيها والسجق والبرجر و الكفتة 240 و250 جنيها و الجملي 300 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

و أفاد التجار بأن سعر عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة البرازيلي لوزن 650 جرام في المنافذ وكيلو الدهن البقري 100 جنيه .

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد “المكعبات” 200 جنيه والمفروم البرازيلي 190 ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها والقطع والكبدة 210 جنيهات ببعض المنافذ.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 و 270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 و 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق و المفروم 300 جنيه و البرجر البقري والكفتة 150 و 240 جنيها في محال الجزارة البلدية .

وأشار التجار إلي أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 في المنافذ و الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق .

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والأمريكي 120 جنيها .

اسعار اللحوم البلدية

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 210و220جنيها .

وأشار التجار إلي أن السجق المستورد بـ 90 جنيها والبيف 40 بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وألمح التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ

وأفاد التجار بأن سعر كيلو القائم لـ ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم أو المكعبات الكندوز : 260 و 300 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة البلدية : 150 و 250 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ ” آمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار السجق و الكفتة البلدي :240 إلي 250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه.