الكندوز من 220 إلى 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 6-5-2023

قفزت أسعار اللحوم اليوم السبت 6-5-2023 وتراوحت أسعار الكيلو الكندوز بين 220 إلى 300 جنيها والكبدة من 180 إلى 350 جنيها حسب مكان البيع والجودة طبقا لعدد من التجار في الأسواق في ظل توقع ارتفاع الأسعار إلى 400 جنيه للكيلو قبل عيد الأضحى المقبل.

وأضاف التجار أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في معظم محلات الجزارة 300 جنيه للقطعيات الممتازة الجودة وتختلف الأسعار في الهايبر ماركت عن المنافذ الثابتة والمتنقلة.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي يسجل 240 جنيها والضاني 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها و الماعز من 250 جنيها إلى 370 جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قباني” تراوحت بين 133 إلى 135 جنيها للعجول البقرية والجاموسي 120جنيها للكيلو.

وقال التجار إن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 220 و280 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم اليوم في الاسواق

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو القائم والعجول الجاموسي 120 جنيها إلى 160 جنيها و الجاموسة اللحم 180 جنيها والبقرة اللحم 200 جنيه والعجلة اللحم بـ120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 135 جنيها و300 كجم بـ140جنيها و150كجم بـ150 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ140جنيها ووزن 150 كجم بـ150 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم المتداولة في السوق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ: 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 280 جنيها إلى 300 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

أسعار السجق المستورد : 170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ130 جنيها