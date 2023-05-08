الكندوز بـ330 جنيها.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 8-5-2023

صعدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 8-5-2023 وتراوحت أسعار الكندوز من 300 إلى 330 جنيها للكيلو البقري والكبدة الكندوز من 320 إلى 360 جنيها واللحوم الجملية 250 جنيها والضاني بـ 350 جنيها ولحم الجديان من 250 إلى 370 جنيها.

وألمح التجار إلي أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في معظم محلات الجزارة 340 جنيها للقطعيات الأمامية الممتازة وتختلف الاسعار في الهايبر ماركت عن المنافذ الثابتة والمتنقلة ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 133 إلى 135 جنيها للعجول البقرية و الجمسي 120جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 300 إلى 320 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 330 إلى 380 جنيها.

وكشف التجار إلي أن سعر الكبدة الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

ونوه التجار إلي أن أسعار العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو و العجول الجاموسي 120 جنيها إلي 160جنيها و”الجاموسة اللحم” 180 جنيها و”البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 160 جنيها والوزن 300 كجم ب 150جنيها ووزن 150كجم بـ 180 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 140جنيها ووزن 200 كجم بـ150جنيها ووزن 150 كجم بـ160 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 300 جنيه إلى 330 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

أسعار السجق المستورد: 180 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي: 140 جنيها