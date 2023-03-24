الكندوز بـ320 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-3-2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-3-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم البلدي بين 220 جنيه إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم البرازيلي، والمفروم 195 جنيهًا للكيلو، ولحم الضأن والماعز 200 جنيه، والكبدة البلدي 320 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم/ المفروم الجملي من 180 إلى 220 جنيهًا، وكيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلى 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 117 إلى 120 جنيهًا للعجول البقرية السوبر، والجاموسي بين 95 إلى 110 جنيهات للكيلو.

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 220 جنيهًا إلى 270 جنيهًا حسب الجودة والسلاسل التجارية 220 إلى 300 جنيه حسب القطعية والكبدة البلدي بين 300 جنيه إلى 320 جنيهًا، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان 205 جنيهات للكيلو.

وأفاد التجار بأن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن سجل 150جنيهًا للكيلو القائم والضاني 130 جنيهًا، والعجول الجاموسي 105 جنيهات، والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيهًا، وإناث الأبقار اللحم 180 جنيهًا، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيهًا للكيلو، و300 كجم 130جنيهًا، و150كجم 135 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم 115جنيهًا، ووزن 150 كجم 125 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120 إلى 130 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأضاف التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه، والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه، كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليًّا.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألفًا إلى 55 ألفًا، بتراجع 5 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه، وعمر 15 يوم 8000 جنيه، وعمر شهر 10 آلاف جنيه، وعمر 40 يومًا 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان: 220 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم التشادية: 160 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا

سعر للحوم الماعز: 200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي: 180 جنيهًا للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 250 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيهًا

سعر الاستيك والبوفتيك: 260جنيهًا للكيلو

أسعار عرق التربيانكو: 280 جنيهًا للكيلو

سعر كباب الحلة: 250 جنيهًا إلى 270 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الضاني: 200 جنيه إلى 250 جنيهًا للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيهًا

أسعار كيلو الكبدة البلدى: 320 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 195 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق المستورد: 170 جنيهًا للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي: 120 جنيهًا