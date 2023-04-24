الكندوز بـ300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-4-2023

تذبذبت أسعار اللحوم البقري والجاموسي اليوم الاثنين 24-4-2023 وتراوح سعر كيلو الكندوز بين 270 جنيهًا إلى 300 جنيه بالأسواق في المنافذ الحكومية ليستقر على 210 جنيهات للأنواع الممتازة، والمفروم المستورد 200 جنيه، والكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والبلدية 350 جنيهًا على الأكثر.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تأرجح بين 220 إلى 250 جنيهًا، ولحوم الجديان 230 جنيهًا، والضأن بين 280 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، والكبدة البلدي 320 جنيهًا، في المتوسط.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري “قائم” تراوحت بين 127 و133 جنيهًا للعجول البقرية، والجاموسي بين 115 و120 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و300 جنيه، والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيهًا للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان، 220 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

وألمح التجار إلى أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيهًا للكيلو القائم، والجاموسي بين 120 إلى 125 جنيهًا، والجاموسة اللحم 175 جنيهًا، وإناث الأبقار اللحم 190 جنيهًا، والعجلة اللحم 120 جنيهًا، والفحلة اللحم 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

ونوه التجار بأن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيهًا، و300 كجم 140 جنيهًا، و150 كجم 150 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم 140 جنيهًا، ووزن 150 كجم 150 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وقال التجار إن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، والبتلو من 8000 إلى 13 ألف جنيه بزيادة 1000 جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وأشار التجار إلة أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفًا إلى 65 ألف جنيه، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ: 220 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم التشادية: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا

أسعار لحوم الماعز: 200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي: 180 جنيهًا للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 250 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

سعر السجق البلدي: 200 جنيه

أسعار السجق المستورد: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي: 130 جنيهًا.