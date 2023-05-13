الكندوز بـ250 جنيها في المنافذ.. أسعار اللحوم اليوم السبت 13-5-2023

تذبذبت أسعار اللحوم البقرية اليوم السبت 13-5-2023 وتأرجحت أسعار القطعيات الكندوز بين 250 إلى 350 جنيها في المنافذ ومحال الجزارة على التوالي وسعر الكبدة الكندوز 260 إلى 360 جنيها والمفروم والمجمد المستورد 220 جنيها والكبدة 120 جنيها واللحوم الجملي 250 جنيها والضاني 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز تسجل في محال الجزارة 350 جنيها للقطع الممتازة في المحافظات و380 جنيها في القاهره والإسكندرية وسجلت أسعار الماعز 370 جنيها . وكشفوا أن اللحوم البقري البلدي “قائم” تأرجحت بين 134 إلى 137 جنيها للعجول البقرية والجمسي 127 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 260 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها. وكشف التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم في الأسواق

وكشف التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 140 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن والعجول الجمسي 120 جنيها إلى 160 جنيها و”الجاموسة اللحم” 180 جنيها و ” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ 120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيهات.

وأوضح التجار الي أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيها “قائم” والوزن 300 كجم 150جنيها ووزن 150 كجم 180 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 140 جنيها ووزن 200 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 160 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه . وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

سعر اللحوم بالمنافذ : 250 إلى 280 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :250 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 330 جنيها

سعر البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 150 جنيها