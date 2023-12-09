الكندوز السوداني في المنافذ بـ240 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 9-12-2023

تأرجحت أسعار اللحوم المشفية والقائمة، اليوم السبت 9-12-2023، لتتأرجح القطعيات البلدية بين 280 جنيهًا و320 جنيهًا، والسجق والبرجر 220 جنيهًا في محال الجزارة، وفي الهيبر ماركت والسلاسل التجارية بين 360 و520 جنيهًا، والمفروم 350 جنيهًا، والكبدة 380 جنيهًا، والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيهًا على الأقل.

وأفاد التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات ومنافذ محاربة الغلاء تراوحت بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا، والكبدة المبردة 210 جنيهات، والبرجر والسجق والكفتة 150 جنيها و220 جنيهًا، والحواوشي 90 جنيها و150 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيهًا، واللحوم الجملي 300 جنيه للكيلو، والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيهًا، و320 جنيهًا، حسب الجودة.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات ثابتة، وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 220، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 320 جنيهًا و456 جنيهًا، والكفتة والمفروم 320 جنيهًا، والبرجر البقري 320 جنيهًا.

وكشف التجار إن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا، والكبدة 110 جنيهات في المحالّ التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة، بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي إلى 275 جنيهًا في السلاسل.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح التجار أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وكشف التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

ونوه التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، و اللحوم الجاموسي 220 جنيهًا، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محال الجزارة

وأفاد التجار بأن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف والبرجر 90 جنيهًا، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي ” القباني ” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وذكر التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأشار التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز : 280 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البقري : 150 إلى 320 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم البرازيلي : 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة: 110 جنيهات