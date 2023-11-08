الكندوزالمجمد بـ 200 جنيه ..أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 8-11-2023

تباينت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 8-11-2023 وسجل سعر الكندوز والجملي البلدي 280 جنيها للقطعيات والسجق والبرجر والكفتة 240 جنيها واللحوم المفروم 270 جنيها والكبدة 320 جنيها، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات كالتالي كيلو الكندوز البقري والكبدة البلدي 250 جنيها واللحوم السودانية 210 جنيهات واللحوم المفرومة 190 جنيها و الضاني البلدي 260 جنيها وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر اللحوم البلدية تفاوتت في محال الهايبر ماركت لتتراوح بين 300 و380 جنيها والكبدة 300 – 380 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه والمفروم 190 في المحال التجارية و 160 في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم الحمراء

وألمح التجار إلى أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 300 جنيه في الأسواق الشعبية بدلاً من 280 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 – 280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكية 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأكد التجار أن السجق المجمد بـ 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهايبر ماركت .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في مصر

أسعار اللحوم : 280 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة : 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه