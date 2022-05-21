الكنتالوب ينخفض.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-5-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم السبت 21-5-2022 وتأرجحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات، وسجل الكنتالوب 5 جنيهات وتراوح التفاح بين 12 جنيها إلى 25 جنيها، والخيار، والبطاطس ، والباذنجان والفلفل 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتأرجح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 70 جنيها إلى 160 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة ، الخيار 3 جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف والبطاطا 5 جنيهات ، ورابطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 6 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 25 جنيها، والباذنجان الأبيض جنيهين ، والباذنجان الملون 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة 8 جنيهات ، والفلفل الحامي الأخضر 8 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 4 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 12 جنيها ، والفاصوليا 6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة 10 جنيهات ، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها والتفاح الأحمر 25 جنيها ، والبلح الجاف 25 جنيها إلى 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها والأفوكادو 20 جنيها والمشمش 20 جنيها والخوخ 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 30 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد بـ 30 جنيها ، عنب أسود مستورد 30 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي بـ 20 جنيها ، والعنب الأخضر 20 جنيها ، الكنتالوب من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وكشف التجار أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.