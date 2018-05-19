الكنافة بالمانجو تواصل التربع على عرش الحلوى فى رمضان

•جولة بـ 6 محال مشهورة تكشف تراوح أسعارها بين 160 وحتى 280 •البائعون الساعة الأخيرة قبل الإفطار الأكثر استقبالا لطلبات الصائمين دعاء حسنى"الأساسى فى رمضان إقبال المصريين على الحلويات الشرقية للتحلية بعد الإفطار، لكن تظل الكنافة بالمانجو بدًعة كل سنة التى أصبحت الأكثر طلباً من ال

•جولة بـ 6 محال مشهورة تكشف تراوح أسعارها بين 160 وحتى 280

•البائعون الساعة الأخيرة قبل الإفطار الأكثر استقبالا لطلبات الصائمين

دعاء حسنى

“الأساسى فى رمضان إقبال المصريين على الحلويات الشرقية للتحلية بعد الإفطار، لكن تظل الكنافة بالمانجو بدًعة كل سنة التى أصبحت الأكثر طلباً من المستهلكين للتهادى والعزومات خلال الشهر الكريم”، هذا ما قاله كريم على مسئول البيع فى محل “TIRAMISU”للحلوى بمنطقة مصر الجديدة.

ولا تعد الكنافة بالمانجو، البدعة الوحيدة وإن كانت الأشهر فى محشو حلوى الكنافة، ولكن هناك أصناف أخرى كالكنافة بالتيراميسو والنوتيلا وأوريو وذلك بأفرع محال “TIRAMISU”المتواجدة بمنطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر، وتتراوح أسعار حلوى الكنافة المحشوة بالمانجو وباقى الأصناف بين 20 جنيهاً للبولة الصغيرة، فيما تصل إلى 190 الذى يكفى 8 أفراد، و 240 جنيهاً للطبق الذى يكفى 12 فردا.

ويوضح كريم، أن المحل يستقبل طلبات المستهلكين منذ الصباح، ولكن عادة ما يزداد الطلب فى الساعة الأخيرة التى تسبق الإفطار.

فيما رصدت جولة لـ”المال” فى محال الحلوى، بدء إقبال فى عدد منها على الشراء استعداداً لتناولها عقب الإفطار، كما كانت خدمة الخطوط الساخنة لأغلب محال الحلوى مشغولة لفترات طويلة وتعذر الاتصال بـ”تسيباس”.

وشملت الجولة أسعار الحلوى فى محال سيموندس ومونجينى و TIRAMISU” ولابوار والعبد، ويوضح الجدول التالى أسعار بعض من أشهر الحلوى الشرقية الأكثر طلباً من قبل المستهلكين خلال الشهر الكريم.