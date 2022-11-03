الكميائي سعد أبو المعاطي أمينا عاما للاتحاد العربي للأسمدة

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد العربي للأسمدة، أن مجلس إدارة الاتحاد وافق بالإجماع على تعيين الكيميائي سعد إبراهيم أبو المعاطي، أمينًا عامًا للاتحاد، اعتبارًا من 1 نوفمبر الجاري.



والكيميائي أبو المعاطي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة وتنفيذ وإعادة تأهيل الكيانات الكبرى في قطاعي البترول والأسمدة، وشغل العديد من المناصب آخرها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وهى من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأسمدة الآزوتية، بالإضافة إلى تمثيله للعديد من المناصب الإقليمية والدولية، كعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة ورئيسا لمجلس إدارته، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للأسمدة وسفيرا لمنتجي الأسمدة المصرية بالاتحاد الدولي، عضو مجلس المحافظين بالمجلس العربي للمياه، وعضوا بمجلس إدارة بعض الشركات وعضو بالاتحاد العام الرياضي للشركات.

كما حصل أبو المعاطي على العديد من الجوائز وشهادات التقدير خلال توليه لمناصب عديدة على مستوى مجالس الإدارة وعضوياته في الهيئات الدولية، والإقليمية، والجامعات، والشركات الصناعية .