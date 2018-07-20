الكموني تدشن معرضًا للسيارات في العاصمة الإدارية

أحمد شوقي:قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات، إن شركته تعتزم افتتاح معرض جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار خطط الشركة للوصول إلى عملاء جدد بغرض زيادة حصتها من المبيعات.وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، سيخلق فرصًا جديدة لمعارض السيارات في ظل الحاجة إلى

أحمد شوقي:



قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات، إن شركته تعتزم افتتاح معرض جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار خطط الشركة للوصول إلى عملاء جدد بغرض زيادة حصتها من المبيعات.

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، سيخلق فرصًا جديدة لمعارض السيارات في ظل الحاجة إلى وسائل مواصلات للانتقال منها وإليها، موضحًا أن ذلك يؤكد أن السيارات لم تعد سلعة ترفيهية، ومن ثم يجب التعامل مع الأمور التنظيمية الخاصة بها من هذا المنطلق.



كما أوضح أن المشروع يخلق فرصًا جديدة أيضًا بالنسبة لصناعة الأتوبيسات؛ وتعمل الدولة على تدبير وسائل مواصلات جماعية إلى العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن المشروع يعيد إلى الأذهان تجربة المدن الجديدة عند إنشائها مثل السادس من أكتوبر، وغيرها، والتى انتعشت على إثرها مبيعات السيارات بجميع أنواعها.

