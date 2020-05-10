«الكمامات» ترفع مستهدفات مبيعات «إيجيبت للملابس الطبية» إلى 250 مليون جنيه

هناك زيادة فى أسعار الخامات المستوردة لتصنيع الكمامات بين 50 إلى %75 بسبب زيادة الطلب العالمى عليها

قال تامر وليم، نائب رئيس شركة إيجيبت للملابس الطبية «ميديك»، إن الطلب على الكمامات الطبية سوف يرفع مبيعات المؤسسة إلى 250 مليون جنيه نهاية 2020، بزيادة %28 عن المستهدف الذى وضعته مطلع العام الحالى المحدد بنحو 195 مليون جنيه، و %79 عن مبيعات العام الماضى التى سجلت 140 مليون جنيه.

وليم: ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بين 50 و%75 بسبب زيادة الطلب العالمى

كشف «وليم» لـ «المال» عن أن شركته قامت بتوريد 2 مليون «قناع واقى» لهيئة الشراء الموحد منذ بداية أزمة كورونا فى مارس الماضي، مشيراً إلى أنها تنتج 200 ألف يوميًا توزع بين هيئة الشراء الموحد والمستشفيات الخاصة.

أضاف أن هناك زيادة فى أسعار الخامات المستوردة لتصنيع الكمامات بين 50 إلى %75 بسبب زيادة الطلب العالمى عليها، لافتا إلى أن الشركة تستوردها من الصين والسعودية، معربا عن رغبته فى انتهاء أزمة كورونا فى ظل صعوبات الشحن والتخليص الجمركى للخامات.

وأكد أن الشركة توقفت عن تصدير الكمامات، وتوجه كامل إنتاجها للسوق المحلية ممثلاً فى هيئة الشراء الموحد والمستشفيات الخاصة.

يشار إلى أن شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع الحكومة لتوريد كمامات طبية تورد الكمامة العادية بسعر 1.32 جنيه لهيئة الشراء الموحد التى تتولى توزيع الكمامات على المستشفيات الحكومية والجامعات.

ويذكر أن مصنع «إيجيبت للملابس الطبية» أنشئ فى مدينة السادات منذ عام 1989، ومتخصص فى إنتاج الملابس الطبية ذات الاستخدام الوحيد، المعقمة وغير المعقمة مثل الجاون الجراحى، ومفارش العمليات الجراحية، والكمامة، والكاب و«الأوفر شوز» ورولات التعقيم.