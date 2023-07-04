«الكمال للألبان» تضخ 20 مليون جنيه استثمارات جديدة لإنشاء مصنع للأجبان نهاية 2023

تعتزم شركة «الكمال» لمنتجات الألبان ضخ حوالي 20 مليون جنيه استثمارات جديدة نهاية العام الجاري لإنشاء مصنعا لإنتاج الجبن البيضاء على مساحة حوالي 400 متر بهدف توفير منتجات الألبان في السوق المحلية، وفقا لتصريحات الدكتور كماك فيصل رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة أنشأت عام 2004 وتعمل في تصنيع الأجبان بكافة أنواعها لاستهداف السوق المحلية والخارجية بمنتجاتها لجلب العملة الصعبة بالإضافة إلى التوزيع على التجار بسعر الجملة.

قال الدكتور كمال فيصل، إن المصنع الجديد سيحتوي على 2 دور بمساحة صافية 300 مترا على أن يشمل الدور الأول استقبال أكبر كميات من الألبان لتجهيزها للتصنيع، لافتا إلى أن الدور الثاني سيتم تخصيصة لعملية التصنيع والتجهيز للتوزيع على المحال التجارية والتصدير للخارج.

وأضاف «فيصل» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المزمع استيراد خطين إنتاج من دولة تركيا مطلع 2024 بتكلفة حوالي 5 مليون جنيها، لافتا إلى أنه بالانتهاء من عملية الإنشاءات والتشطيب مستهدف إنتاج حوالي 90 طنا شهريا من الجبن البيضاء الإسطنبولي والبراميلي.

وتابع: أن متوسط الإنتاج اليومي للمصنع الجديد سيبلغ حوالي 3 طن أجبان، لافتا إلى أنه من المزمع استهداف السوق المحلية والخارجية بالمنتجات الجديدة التي تنجها مصانع شركته.

وتستهدف الشركة كافة الطبقات المتواجدة في مصر عبر إنتاج عددا من أصناف الأجبان من خلال قطاعات الإنتاج المتواجدة داخل المصنع والتي تنافس المنتجات المستوردة من الخارج وتلاقي إقبال شديد عليها من المواطنين عليها في المحال التجارية والسوبر ماركت.

«فيصل»: سعر الكيلو في الوقت الحالي بلغ 135 جنيها مقابل 110 جنيه بزيادة قدرها 20%

على جانب أخر، أكد كمال فيصل، أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الجبن الرومي إذ بلغ سعر الكيلو في الوقت الحالي 135 جنيها مقابل 110 جنيه بزيادة قدرها 20% على الأسعار، لافتا إلى أن الأسباب الرئيسية في تلك الارتفاع نتيجة ندرة المادة الخام بالإضافة إلى زيادة سعر اللبن من 10 جنيهات إلى 12.5 جنيها.

وأضاف «فيصل»، أن معدلات إنتاج الألبان في فصل الصيف تنخفض بشكل كبير نتيجة تراجع معدلات الدسم والمادة الصلبة في الألبان بسبب عدم توافر المواد الغذائية الطبيعية التي تساعد على إنتاج الألبان بجودة عالية تساعد المصنعين على إنتاج كميات كبيرة من الأجبان بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن شركته تسعى بشكل كبير على توفير منتجات الألبان من الجبن بكافة أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين في السوق المحلية مع الارتفاع الملحوظ في السحب نتيجة دخول المصايف وإقبال المواطنين على شراء الألبان والجبن.

وحققت مصر الإكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى وجود فائض في منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.