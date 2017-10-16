الكلية الكندية الدولية تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة

- جامعة كيب بريتون CBU تمنح الدكتوراه الفخرية ليحيى الفخراني وحسين الجاسمي المال- خاصاحتفلت اليوم الاثنين الكلية الكندية الدولية CIC بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها البالغ عددهم 800 خريج، في احتفالية رائعة شهدت حضورا رفيع المستوى، على رأسهم السفير جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة

– جامعة كيب بريتون CBU تمنح الدكتوراه الفخرية ليحيى الفخراني وحسين الجاسمي



المال- خاص

احتفلت اليوم الاثنين الكلية الكندية الدولية CIC بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها البالغ عددهم 800 خريج، في احتفالية رائعة شهدت حضورا رفيع المستوى، على رأسهم السفير جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور دايل كييف رئيس جامعة كيب بريتون، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية CIC، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في مصر وعدد من الجامعات الكندية، فضلا عن أولياء أمور الطلاب وعدد من الشخصيات الإعلامية.

ومن جانبه، أكد السيد الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية CIC قائلا: “نحتفل اليوم بإهداء مصرنا الحبيبة 800 خريج جديد من طلاب CIC الذين تم إعدادهم الإعداد الأكاديمي الجيد، وحصلوا على تعليم كندي عالٍ رفيع المستوي في مجالات متعددة مثل إدارة الأعمال، قسم إدارة المعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الهندسة والإعلام”.

أشار د. مجدي القاضي إلى رؤية واستراتيجية الكلية الكندية الدولية CIC قائلا: “تقوم رؤية هذه المؤسسة التعليمية على إحداث طفرة في التعليم الجامعي من خلال التميز الأكاديمي، تخريج طلاب أكفاء والاستفادة من خبراتهم، فضلا عن تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة بشكل عملي، ليس هذا فحسب بل نقوم أيضا بدعم مهارات ريادة الأعمال المستقلة الخلاقة ورعايتها، وذلك من خلال تبنى نظام منح للطلاب بهدف تشجيع الإبداع، التميز والمشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”.

شهدت فعاليات اليوم قيام جامعة كيب بريتون CBU بمواصلة التقليد الذي بدأته منذ عام 2015 والخاص بمنح الدكتوراه الفخرية لرموز مصرية وعربية من خارج كندا، حيث قامت هذا العام بمنح الشهادة الفخرية لرمزين بارزين هما الفنان الأسطوري يحيى الفخراني، والمطرب المتميز حسين الجاسمى، تقديرا لفنهم الراقي وإسهاماتهم المتميزة في خدمة المجتمع.

وجدير بالذكر أن جامعة كيب تاون بدأت هذا التقليد بمنح الشهادات الفخرية منذ عام 1989 داخل كندا، وفي 2015، تم تشكيل لجنة تضم كلا من جامعة كيب تاون والكلية الكندية الدولية، للعمل على اختيار المرشحين من مصر والشرق الأوسط من أجل منحهم شهادات دكتوراه فخرية، تقديرا لإنجازات هذه الشخصيات الاستثنائية ونبوغهم في أحد المجالات التي تجسد أهداف جامعة كيب بريتون ومبادئها، وهذه الرموز هي: د. نيازي سلام مؤسس بنك الطعام المصري، د. عمر خيرت الموسيقي البارز، ود. هبة السويدي مؤسسة مستشفى “أهل مصر”.

قال الدكتور مجدي القاضي: “يأتي هذا التكريم ليؤكد رقي المسيرة الفنية للرمزين الجليلين، وعلي تقديم نموذج يُحتذى به للفنان الذي يمتلك رؤية ورسالة يمكن أن تفيد الجمهور والوطن بأكمله عن طريق زرع مبادئ وقيم وأخلاقيات من خلال فنه النبيل، كما أود أن أؤكد أن تكريم الفنان حسين الجسمي يحمل في داخله تأكيداً على عمق وأصالة العلاقة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي”.

وفي ختام الحفل قام د. القاضي بتوزيع الميداليات الذهبية على أوائل الطلاب من البرامج المختلفة لمجموعة المعاهد، كما قام عمداء كل من كليات الإعلام، إدارة الأعمال، والهندسة، د. ماجي الحلواني، د. محيي هدهود، د. ممدوح القاضي ود. أحمد عامر، بتسليم شهادات التخرج للخريجين، ثم توزيع الشهادات الفخرية لهذا العام.