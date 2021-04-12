الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء 



نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى التاسع عشر لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء فى المدة من 6- 8 إبريل 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظراً لانتشار جائحة كورونا بالعالم، فى إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمى لدعم وتطوير علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشير المؤتمر إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية، وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطويرالمنظومة البحثية للقوات المسلحة.

يشارك فى المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المحاضرين من العديد من المراكز البحثية والأكاديمية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران.

ويتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل، يلقيها عدد من العلماء المتخصصين فى مجال الطيران والفضاء على مستوى العالم .

ويهدف المؤتمر إلى منح فرص متميزة للباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب هندسة الطيران وتكنولوجيا الفضاء، من خلال تقديم محاضرات وجلسات علمية مع مداخلات من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتحفيز الأفكار وإقامة أوجه التعاون.