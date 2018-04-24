الكلية الحربية تستقبل وفدا طلابيا من مختلف محافظات الجمهورية

بدور إبراهيماستقبلت الكلية الحربية وفدا شبابيا من وزارة الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد في التواصل والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة وفي اطار غرس قيم الولاء و الانتماء لدي النشء والشباب، وتحقيقا لمسئولياتها الاجتماعية كواحدة من أعرق الكليات العسكرية في

بدور إبراهيم

استقبلت الكلية الحربية وفدا شبابيا من وزارة الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد في التواصل والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة وفي اطار غرس قيم الولاء و الانتماء لدي النشء والشباب، وتحقيقا لمسئولياتها الاجتماعية كواحدة من أعرق الكليات العسكرية في الشرق الاوسط ، كما حرصت محافظة العريش على التواجد بقوة من خلال مشاركة عدد من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية سيناء 2018.

بدأت الفاعليات بعرض فيلمين وثائقيين عن نشأة الكلية الحربية والآخر بعنوان يوم في حياة طالب بالكلية الحربية استعرض الملامح الرئيسية لحياة الفرد المقاتل بالكلية الحربية ثم زيارة لمتحف الكلية الذي يحتوي علي العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية وزيارة لمضمارالفروسية بالكلية.

وقدمت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضا لمهارة السباحة وقفزة الثقة التي تعكس مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية باعتبارها احدي الركائز الاساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر علي تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام.

كما شملت الزيارة عرضا للأجنحة التخصصية بالكلية الحربية واستعراض للاجهزة التخصصية المستخدمة في إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية في مختلف تخصصات المشاة والمدرعات والمدفعية والتي تمكنهم فور التخرج من العمل ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وزار الوفد صال المنازلات لمشاهدة ماوصل اليه الطلبة من مهارة عالية علي تنفيذ الرماية باستخدام أحدث الاجهزه العالمية ، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية الحربية تم مشاهدة اوبريت غنائي تحت اشراف الادارة المركزية للطلائع.

حضر الفاعليات مدير الكلية الحربية وقائد قوات الدفاع الشعبي ووكيل وزارة الشباب والرياضة.