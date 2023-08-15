الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023.. طب عين شمس 377 والقاهرة 379

يبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم 15 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن يغلق موقع التنسيق يوم السبت المُقبل، 19 أغسطس الجاري، وحازت الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 على الكلمات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى منذ ساعات، حيث عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور مؤتمرًا صحفيا أعلن خلاله الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بشعبتيها الأدبى والعلمى.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم..

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم.. مؤكدا وجود أماكن شاغرة متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، وجاءت الأماكن في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة وعلوم الحاسبات ومجال الذكاء الاصطناعي.

أما عن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة فأكد وزير التعليم العالي، عن توافر فُرُص دراسية شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية في مرحلة التنسيق الثانية.

تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك كليات الفنون الجميلة والعلوم والفنون التطبيقية، إضافةً إلى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والإعلام والآثار، بالإضافة إلى باقي الكليات والجامعات التكنولوجية.

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 أدبي

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 ادبي كشف عنها وزير التعليم العالي، مؤكدا أن هناك فُرُص دراسية شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في مرحلة التنسيق الثانية.

شملت هذه الفُرُص كليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية وكذلك التخصصات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

الحدود الدنيا للشعب العلمية 2023

طب سوهاج: 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس: 386

طب دمياط: 383

طب المنصورة: 382.5

طب الزقازيق: 382.5

طب فاقوس: 381.5

طب أسيوط: 381

طب الإسكندرية: 381

طب أسنان جنوب الوادي: 380.5

طب جنوب الوادي: 380

طب كفر الشيخ: 379.5

طب طنطا: 379.5

طب القاهرة: 379

طب الأقصر: 379

طب المنيا: 377.5

طب بور سعيد: 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم: 377.5

طب بنها: 377

طب عين شمس: 377

طب حلوان: 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 376

طب أسنان أسيوط: 376

طب أسوان: 375.5

طب أسنان المنصورة: 375.5

طب السويس: 375

طب بني سويف: 375

تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة ثانية

الاقتصاد والعلوم السياسية: 345.5 درجة بنسبة 86.46%.

الألسن: 346.5 درجة بنسبة مئوية بلغت 84.51%.

الإعلام: 343 درجة بنسبة مئوية بلغت 83.65%.

الآثار: 331 درجة بنسبة مئوية بلغت 80.73%.

المرحلة الثانية للتنسيق 2023 علمي علوم

وفيما يخص المرحلة الثانية للتنسيق 2023 علمي علوم ورياضة فإنّ الحد الأدنى للتنسيق بلغ نحو 250 درجة فأكثر بنسبة مئوية قدرها 60.98%، فيما تتوافر العديد من الكليات للشعبتين، التي جاءت كالتالي:

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق علمي علوم 2023

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كلية الفنون الجميلة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية العلوم.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الإعلام.

كلية الألسن.

كلية الآثار.

كلية الجامعات التكنولوجية.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023.. الشعبة العلمية علوم ورياضة

توفرت أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية، سواء الهندسية أو العلمية علوم، حسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 الأكثر بحثا في الساعات الماضية بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى منذ ساعات، حيث عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور مؤتمرًا صحفيا أعلن خلاله الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بشعبتيها الأدبى والعلمى.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023.. كليات الطب البيطري والتمريض

يوجد أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية، سواء الهندسية أو العلمية علوم، حسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية علوم، كليات الطب البيطري والتمريض، بينما يوجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة الهندسية.

كما تتوفر أماكن شاغرة تقبل من الشعبتين في كليات الألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

أسماء الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2023

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، زاد البحث على محرك البحث “جوجل” عن الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في الشعبة الأدبية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم، أنّ درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة أدبي تبدأ من مجموع 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية تبلغ نحو 58.05%، والذين من المقرر أن يتقدموا للالتحاق بنحو 12 كلية متاحة للشعبة الأدبية.

وبحسب المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، فإنّ كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 تضم الكليات الآتية:

كلية التربية.

كلية التربية تعليم ابتدائي.

كلية التربية للطفولة المبكرة.

كلية الآداب.

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

كلية التربية النوعية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية دار العلوم.

كلية التربية الرياضية.

كلية السياحة والفنادق.