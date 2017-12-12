الكف الأسواني تعود من جديد على مسرح الضمة

سلوى عثمان يقدم مركز "المصطبة" حفلًا لفرقة "الكف الأسواني"، بقيادة المطرب محمود الادفاوي، والتي يرعاها المركز حديثًا، على خشبة مسرح "الضمة"، يوم الخميس 14 ديسمبر الحالي، الساعة 8 مساء. انضمت فرقة "الكف الأسواني" إلى فرق "مركز المصطبة" لإحياء فن مصري قديم هو فن الكف الصعيدي الذي يعود إ

سلوى عثمان





يقدم مركز “المصطبة” حفلًا لفرقة “الكف الأسواني”، بقيادة المطرب محمود الادفاوي، والتي يرعاها المركز حديثًا، على خشبة مسرح “الضمة”، يوم الخميس 14 ديسمبر الحالي، الساعة 8 مساء.

انضمت فرقة “الكف الأسواني” إلى فرق “مركز المصطبة” لإحياء فن مصري قديم هو فن الكف الصعيدي الذي يعود إلى أيام الفراعنة حيث وجدت الكثير من النقوش على جدران المعابد والمقابر، خصوصًا مقابر العساسية في البر الغربي لمدينة الأقصر.

وفن الكف من أصعب الفنون الشعبية ويعتمد على الارتجال والإبداع فى نفس الوقت، وهو عبارة عن مجموعة من الشباب يقفون أمام الفنان ويلقون على مقطع الأغنية وهى تسمى خانة (جزء من موال مربع)، ويبدأ الفنان بالغناء عليها ويلزم الغناء على الخانة وموضوعها بقوافٍ وأوزان شعرية مضبوطة بمصاحبة ضارب الدف، يجلسون على أريكة أو أكثر ومن حولهم المساند، ثم يأتي الكفافة ليقفوا صفًّا بالتوازي في مواجهة المطربين.

وسبب هذه التسمية أنهم يستخدمون كف اليد فقط في ضبط الإيقاعات، ويبدأ المغني الصلاة على النبي، ثم يتبعها بمواويل تصف أحوال بيئته وأحوال العاشقين، بعدها يشرع الكفافة في ارتجال خانة وهم يصفقون، والتصفيقة تحدد سرعة الإيقاع ويبدأ ضاربو الدف اللعب مع إيقاع التصفيقة، ويتمايل الكفافة في حركة واحدة متبعين قائد الصف وهو يكون أمهرهم في الرقص، وفن الكف يشمل جميع المواضيع الاجتماعية فى الحياة.

والفنان محمود الادفاوى، مؤسس الفرقة، من أصول أسوانية من مركز إدفو جعفرى النسب، ويحاول نشر فن الكف الأسوانى إلى عامة الناس وليس أسوان فقط بل العالم أيضًا.

وافتتح مركز “المصطبة” في أغسطس 2010، ويقدم مسرح “الضمة” التابع للمركز برنامجًا منتظمًا مساء كل خميس يشمل عروضًا حية يرعاها مركز المصطبة، مع التركيز على إحياء تقاليد السمسمية والضمة من منطقة قناة السويس وموسيقات الرانجو والنوبية والصوفية والبدو والصعيد.