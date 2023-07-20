الكفتة ب260 جنيها ..أسعار اللحوم البقري والضاني والمصنعة اليوم الخميس20-7-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة التماسك اليوم الخميس 20-7-2023 وتباينت أسعار القطعيات الكندوز بين 220 جنيها إلي 435 جنيها بمحال ومتاجر الجزارة و حسب جودتها ،و الجملي 280 جنيها علي الأقل و المجمد 210 جنيها و الهندي 200 جنيها ولحوم الجديان متوسط الجودة ب250 جنيها طبقا لعدد من التجار .

وأفاد التجار أن سعر الضاني تراوح من 300 جنيها إلى 400 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البلدي 260 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها والكبدة البقري البلدي 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 300 جنيها و اللحوم الجاموسي 270و اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيها حسب الجودة .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها و الجاموسي 116و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في الأسواق

وألمح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة : 260إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الجاموسي المجمد الهندي : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلي420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه