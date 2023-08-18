الكفتة بـ250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-8-2023

تذبذبت أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم الجمعة 18-8-2023 وسجلت أسعار القائم 125 جنيها للكيلو العجالي ،والمذبوح المشفي 320 جنيها و اللحوم الهندي والسوداني والبرازيلي في بعض المحال التجارية والمنافذ 200 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها.

وقال التجار أن سعر اللحوم البلدية 270 جنيها في منافذ وزراتي الزراعة والتموين و بين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمناطق الراقية والمفروم 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر اللحوم الجملي و السجق أو المفروم 280 جنيها للكيلو والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها والبلدي 280 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق أو البرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

ونوه التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وأوضح التجار إلي أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم في مصر

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ الداخلية :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي أوالجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق البلدي والكفتة البلدي والبرجر :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه