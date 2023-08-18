الكفتة بـ250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-8-2023

تذبذبت أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم الجمعة 18-8-2023 وسجلت أسعار القائم 125 جنيها للكيلو العجالي ،والمذبوح المشفي 320 جنيها و اللحوم الهندي والسوداني والبرازيلي في بعض المحال التجارية والمنافذ 200 جنيها والمفروم السوداني 150 جنيها.
وقال التجار أن سعر اللحوم البلدية 270 جنيها في منافذ وزراتي الزراعة والتموين و بين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة بالسلاسل التجارية والمناطق الراقية والمفروم 275 جنيها إلي 320 جنيها.
أسعار اللحوم
وذكر التجار أن سعر اللحوم الجملي و السجق أو المفروم 280 جنيها للكيلو والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محالات الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها والبلدي 280 جنيها .
وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق أو البرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيها .
وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .
أسعار اللحوم الحمراء
وأشار التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .
ونوه التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .
وأوضح التجار إلي أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .
أسعار اللحوم الحمراء
وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .
وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .
وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .
وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .
أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها
أسعار اللحوم في مصر
أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها
أسعار المفروم السودانية في منافذ الداخلية :150 جنيها
أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الهندي أوالجاموسي المجمد : 200 جنيها
أسعار السجق البلدي والكفتة البلدي والبرجر :250 جنيها
أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيها للكيلو
أسعار الريش الضاني : 420 جنيها
أسعار السجق الجملي : 300 جنيها
أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو
أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه