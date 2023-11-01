الكفتة البلدى 250 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء والمصنعات اليوم الأربعاء 1-11-2023

تذبذبت أسعار اللحوم المجمدة والمبردة اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محال الجزارة وسجل السجق البلدي 180 جنيها والبرجر والكفتة 150 جنيها والكندوز 250 جنيها والمفروم 200 جنيه وذلك كمتوسط أسعار اللحوم الحمراء المتداولة اليوم طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أنه بمنافذ وزارة الزراعة المتنقلة والثابتة يسجل كيلو الكندوز أو الكبدة 250 جنيها للكيلو و”اللحوم المبردة السودانية” 210 والمفروم السوداني 190 جنيها ولحوم الضاني البلدي 260 جنيها وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر اللحوم البلدية و الكبدة تفاوتت في محلات الهيبر ماركت لتتراوح بين 300 و380 جنيها والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري240 و 280 جنيه والمفروم الجملي و المكعبات 250 جنيه و 300 جنيه.

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها في المحال التجارية و 160 جنيه في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ الجيش .

وأشار التجار إلي أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 200 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

ونوه التجار إلي أن السجق المجمد 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت والأسواق الشعبية

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدية البقرية والجملية : 300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البلدية الكندوز: 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيها

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه