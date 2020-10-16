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الكعبة المشرفة والمسجد النبوي يستعدان لاستقبال 780 ألف معتمر ومصلّ الأحد المقبل

بدءًا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين
هيثم سمير 5:11 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20 5:11 م, الجمعة, 16 أكتوبر 20

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أعلنت رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الجمعة، استعدادها لاستقبال 220 ألف معتمر، و560 ألف مُصلٍّ، طوال فترة ثاني مراحل العمرة، بدءًا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين، حسبما ذكرت وكتاة RT.

وأشارت الرئاسة إلى أن “40 ألف مصلّ و15 ألف معتمر، سيتمكنون يوميًّا من أداء الفرائض، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرَم المكي”.

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ودعت جميع المصلّين والمعتمرين إلى “ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منتسبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا”.

وشهدت المرحلة الأولى، التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي، السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

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بقلم هيثم سمير

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