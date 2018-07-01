الكشف عن سر فرعوني أثناء ترميم هرم زوسر

المال- خاص عثرت اللجنة الأثرية العاملة في مشروع ترميم وصيانة هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة علي تمثال للاله أوزير مصنوع من البرونز، وذلك أثناء أعمال ترميم وصيانة الواجهة الغربية للهرم. وقال د. مصطفي وزيري امين عام المجلس الاعلي للاثار أن…

المال- خاص

عثرت اللجنة الأثرية العاملة في مشروع ترميم وصيانة هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة علي تمثال للاله أوزير مصنوع من البرونز، وذلك أثناء أعمال ترميم وصيانة الواجهة الغربية للهرم.

وقال د. مصطفي وزيري امين عام المجلس الاعلي للاثار أن التمثال تم العثور عليه داخل فتحة صغيرة بين الكتل الحجرية الضخمة الموجودة في واجهة الهرم، تم الوصول إليها من خلال رفع الرديم.

وأضاف أن التمثال يمثل الاله أوزير واقفاً يحمل في يد ريشة وفي اليد الأخري صولجان، و يرتدي تاج الأتف، وهو تاج مزدوج به ريشتين وقرنين. وعليه بقايا طبقة من الجص في بعض المواضع. ويبلغ ارتفاع التمثال بالنتوء أسفل القاعدة ٦٣سم، وأقصي عرض ١٥ سم تقريباً.

كما أوضح صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة أن التمثال يعود للعصر المتأخر، ومن المرجح أن يكون أحد الكهنه في ذلك الوقت قد قام بوضعه في هذا التجويف حفاظاً عليه وتيمناً بارتباط أوزير بالعالم الأخر وعملية البعث مرة أخري والخلود.

وأشار فرج إلى أن التمثال تم إيداعه بمعمل الترميم الدقيق بالمخزن المتحفي بسقارة.

