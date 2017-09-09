الكشف عن حالة إيدرسون بعد صدامه مع ماني

على المصرى كشف نادى مانشستر سيتى، عن حالة حاله البرازيلى إيدرسون مورايس، عقب تعرضه لإصابه مروعة خلال مواجهة الستيزن مع ليفربول، فى الأسبوع الرابع من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ولم يتعرض الحارس البرازيلى لأي كسر عظمي خلال إصابته، بعد تدخل الدولى السنغالى ساديو ماني. وغادر الحارس الب

على المصرى

كشف نادى مانشستر سيتى، عن حالة حاله البرازيلى إيدرسون مورايس، عقب تعرضه لإصابه مروعة خلال مواجهة الستيزن مع ليفربول، فى الأسبوع الرابع من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، ولم يتعرض الحارس البرازيلى لأي كسر عظمي خلال إصابته، بعد تدخل الدولى السنغالى ساديو ماني.

وغادر الحارس البرازيلي الملعب، قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بعدما وضع ماني قدمه في وجه حارس السيتي، الذى تعرض لإصابة بالغة، ليشهر جوناثان موس حكم اللقاء، الكارت الأحمر المباشر فى وجه الحارس فى الدقيقة 37 .

وقدم إيدرسون أداءا جيدا، وتصدى لإنفراد صريح من الدولى المصرى محمد صلاح فى الدقيقة 31، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الستيزن بهدف نظيف، وكان مساهم في بناء الهجمات بتمريرات دقيقة وصحيحة.

الحارس البالغ من العمر 24 كان في حالة جيدة قبل تعرضه للإصابة، وبعدها توقف اللعب لمدة طويلة، بعد محاولات لإسعاف اللاعب من الطاقم الطبي، ولكنه لم يستطع إستكمال المباراة لإصابته فى الرأس، وغادر الملعب محمولاً على “نقالة”، ليشارك مكانه حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو.

ونجح السيتي في التغلب على ليفربول بخماسية نظيفة، بفضل افتتاحية سيرجيو أجويرو للتهديف، وثنائية جابريل جيسوس، وثنائية ليروي سانى، ليتصدر الستيزن جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 10 نقاط مؤقتاً، لحين نهاية بقية لقاءات الجولة الرابعة من البريمييرليج.