الكشف عن جدول الدوري الإسباني .. وتأجيل مباريات الكبار بالجولة الأولى

كشفت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي أقيمت في السابعة مساءً، اليوم الإثنين، عن مواجهات مثيرة مع بداية الجولات الأولى من المسابقة المحلية، والتي تنطلق يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأسفرت الجولة الأولى عن مواجهة ريال مدريد حامل اللقب أمام خيتافي، وبرشلونة أمام إلتشي، وأتليتكو مدريد أمام إشبيلية؛ لكن هذه المباريات الثلاثة ستؤجل بسبب مشاركة هذه الفرق في بطولات أوروبية حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.

كما كشفت رابطة الليجا الستار عن موعد مباراتي ديربي مدريد الموسم المقبل في الدوري بين قطبي المدينة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، حيث تلعب المواجهة الأولى يوم 13 ديسمبر على ستاد سانتياجو برنابيو، على أن تقام المباراة الأخرى في 7 مارس بملعب واندا ميتروبوليتانو.

أما عن كلاسيكو الأرض، وهي المباراة الأهم في الموسم دائمًا، فسوف تشهد الجولة السابعة والتي ستقام يوم 25 أكتوبر المقبل استقبال برشلونة لغريمه ريال مدريد، على استاد كامب نو، على أن يحل الأول ضيفًا في برنابيو بالجولة 30 يوم 11 أبريل من العام الجديد.