الكشف عن الموعد المحتمل لانطلاق أولمبياد طوكيو

تم الاجتماع مع القيادات الرئيسية عبر «تقنية فيديو كونفرانس» اليوم الإثنين، برئاسة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي، الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت هي واليابان، في بيان مشترك الثلاثاء، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقرر انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021، أما دورة الألعاب البارالمبية ففي الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر من العام نفسه.

وبحسب البيان الرسمي، فإنه تم الاجتماع مع القيادات الرئيسية عبر «تقنية فيديو كونفرانس» اليوم الإثنين، برئاسة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار البيان إلى موافقة رئيس لجنة طوكيو 2020 وحاكم طوكيو ووزير الأولمبياد في اليابان على الجدول الزمني الجديد.