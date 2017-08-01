الكشف على 832 حالة بالفلكي للتأكد من خلو الإسكندرية من فيروس سي

مها يونس:
قام اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزه أول بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية، الثلاثاء، بالتحليل لعدد 832 حالة بالفلكي أمام ديوان عام الحي، أسفرت عن وجود 45 حالة مصابة بالفيروس كلها فئة عمرية فوق ال45 عاما.
جاء ذلك بناء على مبادرة “الإسكندرية خالية من فيروس سي”التي أطلقها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لتضافر كافة الجهود والجهات للوصول إلى محافظة خالية تماما من فيروس “سي”، وتفعيل دور المجتمع المدني والنقابات والهيئات والشركات والأفراد للمساهمة في القضاء على الفيروس خلال فترة وجيزة، حيث بات يهدد حياة المواطن المصري.
وشدد المحافظ على ضرورة تقديم العلاج المجاني للمواطنين المصابين باسرع وقت ممكن، وتوفير أحدث ما توصل له الطب من أدوية لعلاج فيروس سي ووجه شركة فاركو بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية واضحة لجميع الحالات الموجودة سواء الحاملة أو غير الحاملة للفيروس، وتحديد كواشف التحاليل والإختبارات التي سيتم مسح طبي شامل لها.
على الصعيد نفسه، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد مراكز الفحص بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة علي مستوي الأحياء بحيث يكون هناك مركز بكل حي علي الأقل، مع إمكانية توفير مراكز للفحص في المراكز التابعة للشباب والرياضة من خلال المشاركة المجتمعية.
وأكد “سلطان” علي رؤساء الأحياء بأهمية زيادة نشر التوعية بين المواطنين، موجها بتكوين فرق عمل بحثية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية وجميع المؤسسات الطبية لعمل العديد من الأبحاث التي يتم الإعتماد عليها خلال عمليات المسح الطبي للحالات، وذلك لمعرفة التوزيع الجغرافي للمرض بنطاق المحافظة، وأكثر المناطق التي بها عدد مرضي كبير، ومدي إستجابة المرضي للتوعية والعلاج.
وأكد “سلطان” علي رؤساء الأحياء بأهمية زيادة نشر التوعية بين المواطنين، موجها بتكوين فرق عمل بحثية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية وجميع المؤسسات الطبية لعمل العديد من الأبحاث التي يتم الإعتماد عليها خلال عمليات المسح الطبي للحالات، وذلك لمعرفة التوزيع الجغرافي للمرض بنطاق المحافظة، وأكثر المناطق التي بها عدد مرضي كبير، ومدي إستجابة المرضي للتوعية والعلاج.