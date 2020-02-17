الكشف على 4 آلاف رأس أغنام بقافلة بيطرية مجانية في مطروح (صور)

نظمت القافلة مديرية الطب البيطرى بمطروح بشكل مجاني لقرية الزيات وتجمعاتها الشايط والعايط واجعاوين على بعد ٤٠ كم شرق مرسي مطروح ويعمق ٣٠كم داخل الصحراء

شهدت محافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية لقرية الزيات وتجمع اجعاوين بمطروح ، تم خلالها الكشف على 4 آلاف رأس ماعز واغنام لعدد 17 مربيا مستفيدا.

جاء ذلك بحسب تصريحات للدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطرى في مطروح.

وتم علاج الأغنام ضد الطفيليات الداخلية بالإضافة إلى حالات الباطنة والجراحة، وذلك بالمجان للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في تلك المنطقة ومساعدة المزارعين والمربين والتخفيف من أعبائهم .

ونظمت مديرية الطب البيطرى بمطروح تلك القافلة بشكل مجاني لقرية الزيات وتجمعاتها الشايط والعايط واجعاوين على بعد 40 كم شرق مرسي مطروح ويعمق 30 كم داخل الصحراء.

وجاءت قافلة بيطرية إلى تلك القرى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده للقرية الأسبوع قبل الماضي وتوجيه قوافل بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية .

تم الكشف على 4000 رأس ماعز وأغنام لعدد 17 مربيا خلال القافلة

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب بالشكر القائمين على القافلة.

كما وجه باستمرار تلك القوافل والمزيد منها مع بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية وللوصول إلى المربين فى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية حفاظا علي ثروتهم الحيوانية باعتبارها المصدر الاقتصادى الأول لهم.