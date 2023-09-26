الكشف على 3350 رأس ماشية في القافلة البيطرية بقرية سواني سمالوس بالضبعة

استمرت أعمال القافلة البيطرية بالتعاون في توقيع الكشف على 3350 رأس بقرية سواني سمالوس بالضبعة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العاملة على أرض المحافظة في خدمة المجتمع المحلي خاصة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمطروح.

وأوضح دكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، تستمر القافلة البيطرية التي انطلقت منذ أسبوعين بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجمعية الأورمان وإحدى شركات البترول العاملة على أرض المحافظة مع خدمة المجتمع المحلي.

تم توقيع الكشف البيطري علي إجمالي 3350 رأس من الحيوانات بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، شملت ٢٠٠٠ حالة تجريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام و ٥٠٠ حالة تحصين و ٥٠٠ حالة ترقيم وتسجيل و ٣٥٠ حالة باطنة وجراحة وجلدية.