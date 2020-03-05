الكشف المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة بمناسبة يوم المرأة العالمي (صور)

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية التابع للوزارة، بتخصيص 3 أيام، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة، مجانًا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تقديرًا لدور المرأة المصرية، وانفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي ترتكز بأحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام، من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس.

وأوضحت أن الكشف الطبي وقع على السيدات المترددات على العيادات الخارجية بجميع التخصصات الطبية المختلفة، خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنسانى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال بالمجتمع.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يتزامن مع 8 من مارس كل عام، بهدف تقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.



والاحتفال بهذه المناسبة، جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، في باريس عام 1945.

كان وزير الداخلية قد قرر منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، وذلك خلال الفترة من الإثنين الموافق 16/3/2020 حتى الثلاثاء 31/3/2020، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، لا سيما فى مجال الرعاية الاجتماعية وإتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم، ومشاركة أسرهم الاحتفال بمختلف المناسبات.