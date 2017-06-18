الكرنك تستهدف رفع أرباحها إلى 200 مليون جنيه

متولى: افتتاح معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول.. و15 مليونا تكلفة تطوير المخازندعاء محمودقال رضا متولى، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة ( الكرنك ) ، إن شركته تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى (2018/2017) بزيادة 67 % عن صافى أرباح «متوقع» مع نهاية ا

متولى: افتتاح معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول.. و15 مليونا تكلفة تطوير المخازن

دعاء محمود

قال رضا متولى، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة ( الكرنك ) ، إن شركته تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى (2018/2017) بزيادة 67 % عن صافى أرباح «متوقع» مع نهاية العام المالى الجارى بقيمة 120 مليونا.

وأضاف لـ «المال»، أنه جار العمل على تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة التابعة للشركة، بتكلفة 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المخزن الفرعى، وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات.

ونوه بأن تطوير مخزن كسفريت التابع للشركة يتم على عدة مراحل وجارى حالياً الاستعداد للدخول فى المرحلة الثانية، كما يتم العمل على تطوير مخزنى شرم الشيخ و الإيداع بالإسكندرية.

ولفت إلى أنه جار طرح مناقصة لشراء 6 عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن، ومعارض البيع، على أن يتم استلامهم خلال شهرين وذلك بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وتابع أنه تم البدء فى إجراءات وتحديث نظام«IT» المطبق بالأسواق الحرة منذ ما يزيد عن 30 عاما، إذ سيتم الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة فى نشاط الأسواق الحرة عالمياً، مشدداً على أن ذلك سيسهم فى القضاء على العديد من المشكلات.

وفى سياق متصل، أكد «متولي» أنه تم استلام معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمساحة حوالى 500 م2 ، مشيراً إلى أنه جار تجهيزه، ووضع وحدات العرض به استعداداً لافتتاحه أوائل الأسبوع الجارى.

وتابع أن وحدات العرض تم تصنيعها بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، مضيفاً أن المعرض الثانى بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمساحة حوالى 450م 2 من المقرر استلامه خلال أسبوعين، منوهاً بأن كل معرض جديد يضيف إلى إيرادات الشركة.

وفيما يخص موسم الحج، قال إن عدد التأشيرات التى تحصل عليها شركته، تتراوح ما بين 50 إلى 70 تأشيرة، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تقوم بتوزيع التأشيرات حسب تصنيف كل شركة، مؤكداً أنه تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن الاستعدادات للموسم.