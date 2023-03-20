الكرملين يُعلق على مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا

ذكر الكرملين الروسي اليوم الإثنين أن العمل الذي يستهدف تأسيس مركز للغاز في تركيا هو مشروع معقد ويحتاج بعض الوقت لقطف ثماره، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مركز الغاز التركي العام الماضي في ظل تحول الدول الأوروبية إلى خفض واردتها من الغاز الروسي كثيرا ردا على تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.

و اقترح بوتين على أردوغان، إمكانية قيام موسكو بتصدر مزيد من الغاز عبر تركيا وتحويلها إلى “مركز” إمداد جديد، في محاولة للحفاظ على نفوذ الطاقة الروسية في أوروبا.

وتتطلع روسيا إلى إعادة توجيه الإمدادات بعيدا عن خطوط أنابيب نورد ستريم الواقعة في قاع بحر البلطيق، والتي دمرتها سلسلة من الانفجارات في العام الماضي.