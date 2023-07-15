الكرملين ينفي إصدار بيانات عن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

نفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إصدار روسيا أي بيانات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما نشرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفسرت بعض وسائل الإعلام تعليقات أردوغان على أنها تشير إلى التوصل إلى اتفاق لتمديده. وينتهي أمد سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين المقبل.

وقالت روسيا إنها لن توافق على تمديد الاتفاق إلا إذا تمت تلبية شروطها المتعلقة بتنفيذه.