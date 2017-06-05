الكرملين: مصلحة روسيا فى استقرار الخليج وتركيا تدعو للحوار

خالد بدر الدين أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج مستقرا وسلميا، وذلك في تعليق على قرار قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن علاقاتها مع قطر اليوم الإثنين واتهمتها بمساندة الإرهاب. وقال ديمتري بيسكوف…

خالد بدر الدين

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج مستقرا وسلميا، وذلك في تعليق على قرار قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن علاقاتها مع قطر اليوم الإثنين واتهمتها بمساندة الإرهاب.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن موسكو تأمل أيضا ألا يؤثر الخلاف الدبلوماسي الحالي مع الخليج على “العزم المشترك” في الحرب على “الإرهاب الدولي”.

وقال أيضا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الاثنين إنه يشعر بالأسى للخلاف بين قطر ودول عربية أخرى ودعا للحوار لحل النزاع ويرى إن استقرار منطقة الخليج من وحدتنا وتضامننا و نشعر بالأسى للوضع الحالي وسنقدم أي مساندة لإعادة الوضع لطبيعته.

وذكرت وكالة رويترز إن بعض الأمورقد تطرأ بين الدول بالطبع ولكن الحوار يجب أن يستمر تحت أي ظرف لحل المشكلات سلميا وإن قطع العلاقات بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وبين قطر هو أقوى شقاق بين بعض من أقوى الدول في العالم العربي منذ سنوات.

وقالت الخارجية التركية إن التضامن الإقليمي ضروري أكثر من أي وقت مضى في وقت يتفاقم فيه عدم الاستقرار والأزمات في عدد من الدول بالمنطقة وإن تركيا مستعدة للقيام بكل ما هو مطلوب منها لإيجاد حل في أسرع وقت لهذا الخلاف بين دول شقيقة.