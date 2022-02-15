«الكرملين»: روسيا تجرى التدريبات العسكرية على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش

قال دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات على أراضيها، وهذا حقها، وهو أمر غير قابل للنقاش مع أى جهة.

وقال بيسكوف: “روسيا أجرت وستواصل إجراء التدريبات فى جميع أنحاء البلاد، هذه عملية مستمرة، كما هو الحال فى جميع دول العالم. هذا هو حقنا فى إجراء التدريبات هناك، على أراضينا، فى المكان الذى نراه مناسبًا”.

تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملى للقوات وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات “عزيمة الاتحاد 2022”.

وتابع كوناشينكوف: “تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع فى سفارات الدول الأجنبية فى بيلاروسيا وممثلى وسائل الإعلام للمشاركة فى التدريبات كمراقبين”.

ويعد هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الناتجة عن اجتماع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغى شويغو يوم أمس الإثنين.