الكردى: جامعة الإسكندرية الأقل في تحصيل المصروفات

مها يونس قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة لا تزال الأقل فى تحصيل المصروفات الدراسية، مشيراً إلى أنها تم إقرارها بواقع 300 جنيه للكليات العملية، و150 للنظرية، وسيتم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية فى الجامعة، من خلال حساب مركزى يتم تخصيصه لهذا الغرض. جاء ذلك خ

مها يونس

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة لا تزال الأقل فى تحصيل المصروفات الدراسية، مشيراً إلى أنها تم إقرارها بواقع 300 جنيه للكليات العملية، و150 للنظرية، وسيتم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية فى الجامعة، من خلال حساب مركزى يتم تخصيصه لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال مناقشة الإستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد، المقرر له يوم السبت المقبل، من خلال مجلس عمداء جامعة الإسكندرية فى اجتماعه الطارئ الذى عقد ظهر اليوم، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

وتم التأكيد على عمداء الكليات الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتجهيز المعامل والورش بالكليات، وإتخاذ الإجراءات الأمنية عن طريق الأمن الجامعى لتأمين الحرم الجامعى، بما يضمن سلامة سير العملية التعليمية والسماح للطلاب الجدد بدخول الجامعة ببطاقة الترشيح لحين استخراج البطاقات الجامعية.

وناقش المجلس ضرورة الإسراع فى تقديم بيانات بالقاعات الشاغرة بالكليات وسعتها الطلابية لمواجهة المشكلة التى تواجه بعض الكليات فى توفير أماكن لطلابها، نظراً لأعمال الترميمات التى تجرى ببعض المبانى التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة على جميع العمداء ضرورة الانتهاء من إعداد مقترح تطوير اللوائح، والتحول لنظام الساعات المعتمدة فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل، وذلك من أجل التطوير الدائم والمستمر للمقررات الدراسية لكى تواكب أحدث متطلبات العصر.

من جانبه، أشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة بدأت خطة تطوير شاملة وصيانة مبانى المدن الجامعية، مؤكدًا أن الطالب يحق له إختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150 جنيهًا أو الاقامة بالتغذية مقابل 350، موضحاً أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد عن 1300 جنيه تقوم الجامعة بتحمل هذا الفارق.

وعلى جانب أخر، وافق المجلس على مقترح الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، بتوفير المقررات الدراسية لطلاب الفرقة الدراسية الأربعة بالكلية على CD وتوفير معامل تحتوى على أجهزة الكمبيوتر داخل الكلية لخدمة الطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر شخصية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير 300 نسخة مطبوعة من هذه الكتب بمكتبة الكلية للاستعارة المجانية وعمل وحدة تسجيل صوتى وفيديو لتوفير المادة العلمية للطلاب، من خلال أستاذ المادة وبثها عن طريق اليوتيوب مما يسمح للطلاب استرجاع المعلومات فى أى وقت والتفاعل مع المادة العلمية من خلال الرابط الموجود.

كما وافق المجلس على مقترح الدكتورة غادة موسى القائم بعمل عميد كلية الآداب فى التوسع فى تجربة توفير الكتب الإلكترونية المطبقة على طلاب التعليم المفتوح بالكلية، وتطبيقها على طلاب التعليم النظامى بالكلية التى توفرها الكلية عن طريق رابط على موقع الجامعة.