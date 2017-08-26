الكربون القابضة تبنى أول مصنع لإنتاج النافتا بمصر

إعداد – خالد بدر الدين:

تستهدف شركة الكربون هولدينجز – القابضة – الانتهاء من التمويل والبدء فى بناء مشروع التحرير للبتروكيماويات، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحلول يونيو القادم.

وتسعى الشركة ليصبح المشروع الذى تم تمويله من مؤسسات ائتمانية بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، أول مصنع لإنتاج النافتا فى مصر، علاوة على إنتاج أنواع متعددة من البتروكيماويات التى تستخدم فى تصنيع العديد من المنتجات الاستهلاكية والصناعية.

وأكد باسل الباز، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه من المستهدف الانتهاء من المشروع فى غضون 5 سنوات، بتكلفة 10.6 مليار دولار، وسيكون أكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر، وسيساعد فى زيادة الصادرات المصرية بحوالى 100%، فى غضون سنة واحدة من بدء العمل.

وتخطط الشركة للتصدير إلى دول فى أوروبا وأسيا وأفريقيا، بما يسهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية التى جفت مواردها من 25 يناير 2011، وتوفير حوالى 50 ألف فرصة عمل على الأقل، كما تعتزم الشركة استثمار حوالى 1.5 – 2 مليار دولار فى مصانع الأسمنت وحديد التسليح.



كان باسل الباز قد أعلن لوكالة رويترز، أن شركة الكربون القابضة لديها مصنعين فى مرحلة الإنتاج، أحدهما لإنتاج البولى بروبيلين، والأخر لإنتاج نيترات الأمونيوم، وتجرى دراسة إدارج الشركة فى البورصة المصرية، لكنه لم يحدد التاريخ الفعلى لذلك، وأضاف باسل أن جميع منتجات مشروع التحرير، سيتم تصديرها فى السنة الأولى.

