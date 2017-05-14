الكرامة : القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

إيمان عوفقال حزب تيار الكرامة إن الوقت الحالي يواجه فيه عالمنا العربى مخاطر عدة بين احتراب أهلى وإرهاب ومخططات لتقسيم الأوطان، وبين تدهور اقتصادى إلى جانب سعى لوأد الحقوق الأساسية والحريات العامة، وقبله وبعده تهافت وانهيار النظام الرسمى العربى فى هذه الظروف تأتي الذكرى الـ 69 لنكبة فلسطين.يؤمن ا

إيمان عوف

قال حزب تيار الكرامة إن الوقت الحالي يواجه فيه عالمنا العربى مخاطر عدة بين احتراب أهلى وإرهاب ومخططات لتقسيم الأوطان، وبين تدهور اقتصادى إلى جانب سعى لوأد الحقوق الأساسية والحريات العامة، وقبله وبعده تهافت وانهيار النظام الرسمى العربى فى هذه الظروف تأتي الذكرى الـ 69 لنكبة فلسطين.

يؤمن الحزب أن القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى هى قضية أمن قومي مصري، وأن الكيان الصهيوني هو العدو الاستراتيجى لمصر، وأن السبب الأول لما يحيق بسيناء من خطر هو اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت فى سبعينيات القرن الماضى، لكن الأخطر أن الأمر لم يتوقف عند هذا فيجرى الآن ترسيم مرحلة ثانية من كامب ديفيد لتعميق التطبيع كيفا وتوسيعه كما وجغرافيا ليشمل الخليج العربى، إضافة إلى تنسيق استراتيجى لأنظمة مصر والسعودية والإمارات والأردن مع الكيان الصهيونى برعاية أمريكية ويدخل تحت هذا الإطار قضية تيران وصنافير ومخاطر اقتطاع أراضٍ من سيناء وما يسمونه صفقة القرن.

ويستعيد مناضلو فلسطين روح المقاومة فى الجسد العربى رغم أن هؤلاء أسرى بالجسد لدى العدو الصهيونى إلا أنهم الأكثر حرية بالوجدان فصاروا ضمير أمتهم، وحركوا الضمائر الحية فى العالم لتهب فى وجه النازية الجديدة فى تل أبيب وتساندهم دفاعا عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى.

ويحيى حزب الكرامة التضامن العالمى مع إضراب الأسرى الفلسطينين يدعو القوى الحية والمواطنين فى مصر وأمتها العربية وعالمها الإسلامى إلى اتخاذ كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية ومنها التضامن مع إضراب الأسرى ومناهضة التطبيع ومقاطعة (إسرائيل) ودعوة السلطات برلمان وحكومة كل فى بلده إلى مساندة حقوق الشعب الفلسطينى البطل.